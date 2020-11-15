Iraklı mültecinin evi küle döndü

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 52. Sokakta ikamet eden Iraklı bir ailenin evinde nedeni belirlemeyen bir yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, parti yöneticilerinden; Ali Bükücü, Kemal Börekçi, Meftun Karatepe, Utku Ulaş Taşar, Zafer Kalem, Iraklı yangınzede aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokgöz, yangının yaralarının sarılması ve mağduriyetin giderilmesi noktasında gereken yardım ve desteği sağlayacaklarını belirtti.

(Haber Merkezi)