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Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

ÇORUM'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu Ayla E.H. tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Ayla E.H.'ın ateşi 38 derece ölçülünce koronavirüs testine tabi tutuldu. Testi negatif çıkan kadın cezaevine gönderildi.

Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

ÇORUM'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu Ayla E.H. tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Ayla E.H.'ın ateşi 38 derece ölçülünce koronavirüs testine tabi tutuldu. Testi negatif çıkan kadın cezaevine gönderildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:42
Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

Olay, 8 Mart'ta, Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu Roya Majet'in evine giren maskeli ve silahlı 2 kişi, kadının 4 bin lirasını gasbetti. Şüpheliler kaçarken, Majet polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Özel ekip şüphelilerin kaçış güzergahındaki 29 mobese kamerasını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin Mücahit D. (24) ve Onur Ö. (19) olduğu tespit edildi. Irak uyruklu Ayla.E.H.'nin (29) de onlara yardım ettiği saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

ATEŞİ 38 DERECE ÖLÇÜLDÜ, TEST YAPILDI

Şüpheliler, cezaevine gönderilmeden önce sağlık raporu için Hasan Paşa Devlet Hastanesi Semt Polikliniği’ne götürüldü. Şüphelilerden Ayla E.H.'nin ateşinin 38 derece ölçülmesi nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Iraklı kadına koronavirüs testi uygulandı. 6 saat izole alanda bekletilen kadının test sonucu negatif çıktı. Ayla E.H. ile diğer 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.

(Yusuf ÇINAR)

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