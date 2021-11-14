Çorum Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. İrfan Çağlar, Peşmerge güçlerinin Kerkük’e yerleştirilmesi konusunda, kapalı kapılar arkasında bazı anlaşmaların tezgahlandığını belirterek, Kerkük’ün Peşmerge’nin kontrolüne terk edilemeyeceğini söyledi.

Prof. Çağlar, açıklamasında şöyle dedi:

“Peşmerge güçlerinin Kerkük’e yerleştirilmesi hususunda IKBY hükümetini elinde tutan KYB ve bilhassa KDP’nin yıllardır süren ısrarlı talepleri doğrultusunda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile merkezî Bağdat Hükümeti arasında, Türkmenler devre dışı bırakılarak kapalı kapılar arkasında bir anlaşmaya varıldığı öğrenilmiştir.

Anlaşma çerçevesinde; Peşmerge güçlerinin 20. Tugayının Irak Savunma Bakanlığı bünyesine alınması ve terörle mücadele bahanesiyle Kerkük şehri çevresine yerleştirilmesi hususunda mutabık kalındığı ifade edilmektedir.

Irak Anayasasına aykırılığı açık olan bu teşebbüsün uygulamaya geçmesine izin verilmemelidir. Irak Türklüğünün varlık mücadelesi için hayatî önem arz eden bu meselede Irak Türkmen Cephesi’nin ve Irak Türklerinin yanındayız. Türk Devleti’nin bu gibi fırsatçı girişimlere duyarsız kalmayacağına ve gereken tedbirleri hayata geçireceğine inancımız tamdır.” (Haber Merkezi)

