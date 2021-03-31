“Irak Türklüğünün kimliği korunmalı”

Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu'nun 28 Mart 2021, Pazar günü yaptığı olağanüstü toplantı sonucunda, Erşat Salihi’nin başkanlıktan ayrıldığını, yerine yardımcısı Hasan Turan’ın başkanlığa getirildiğini, toplantıdan sonra ise “Sayın Erşat Salihi, kendisini siyasi çalışmalara, siyasi güçlerle iletişim kurmaya ve Irak'ta yapılacak seçimler öncesinde ve sonrasında Türkmen haklarını elde etmek için Türkmenler adına müzakere etmeye adamıştır. Yürütme Kurulu'nun kararı ile Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'na getirilmiştir.” şeklinde açıklama yapıldığını belirterek, “Bu değişikliğin, Irak Türklerinden gelen demokratik taleplerden kaynaklanmadığı ortadadır” dedi.

“MÜCADELE İÇİNDE PİŞMİŞTİ”

Prof.Dr. İrfan Çağlar, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu coğrafyada, hukuku ve varlığı âdeta yok sayılan Irak Türklerinin tamamen barışçı yollarla hak arama çabaları sonuçsuz kalmıştır. Bölgede, geçerli kurallara göre bir liderliğe ihtiyaç olduğu ortadadır. Sayın Erşat Salihi, gençliğinden beri mücadele içinde pişmiş ve lider kişiliği ile temayüz etmiş bir şahsiyettir.

Son dönemde, gerek Kerkük’ün, gerekse bütünüyle Türkmeneli’nin Türk kimliğini vurgulaması, Irak Türkleri arasındaki mezhep farklılıklarının üzerinde, Türklük bilincini güçlendirmeye dönük çaba sarf etmesi ile dikkat çekti. Irak’ın kuzeyinde, PKK ve destekçileri dışındaki Kürt partiler arasında denge politikası yerine ‘Barzaniler’in KDP’sinin desteklenmesinin yanlış olduğuna işaret eden Salihi, hem bu meselede hem de İran’ın bölgede nüfuzunu arttırmaya dönük faaliyeti karşısında Türk Devleti’nin çıkarlarını gözeten, açık bir yaklaşıma sahipti.

Kısacası Erşat Salihi, Irak Türklüğüne bir ufuk gösterdiği gibi, Türkiye’nin bütünlüğüne dönük uzak ve yakın tehditlere karşı da uyanık bir tavır ortaya koymuştur. Papa’nın Irak ziyaretinde, ‘Kuzey Irak Bölge Yönetimi’nin bastırdığı hatıra paradaki küstahlığı sergileyenlerin hedefleri ortadadır. Böyle bir siyasi ortamda, Erşat Salihi gibi Türkiye’den yana tavrı açık bir Türk milliyetçisinin desteklenmesi, millî bir görevdir.

“RAUF DENKTAŞ’A REVA GÖRÜLEN MUAMELE”

Büyük davalar fedakârlık ve feragat ister; Erşat Bey, bu olgunluğu göstermiştir. Temennimiz, Irak Türkmen Cephesi’nin ve bir bütün olarak Irak Türklüğünün bu tasarruftan zarar görmemesidir. Irak Türklüğünün millî kimliğini koruma mücadelesinde duruşu ile liderlik görevini başarı ile yürüten Erşat Salihi’nin karşılaştığı muamele, Türk milletinin maşerî vicdanında kabul görmeyecektir.

Dün Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’a reva görülen muamelenin sonuçlarını, zaman içerisinde gördük. Aynı şeyin Türkmeneli’nde yaşanmaması için Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı’na getirilen Hasan Turan ve yeni yönetimin kısır çekişmelerden uzak bir tavır sergilemesi ve “rütbesi” alınsa da liderlik vasfı meydanda olan Erşat Salihi ile uyum içerisinde çalışması gereklidir. Irak Türkü kardeşlerimiz; Necdet Koçakların, Abdullah Abdurrahmanların, Adil Şeriflerin, Rıza Demircilerin ve bütün diğer şehitlerimizin ruhlarını incitmemek için birliklerini güçlendirmek zorundadır.

Yaşasın Irak Türklüğünün mücadelesi!”

