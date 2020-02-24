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Irak'ta ilk korona virüsü vak'ası

Irak'ta ilk korona virüsü vak'asının Necef kentinde kaydedildiği açıklandı.

Irak'ta ilk korona virüsü vak'ası

Irak'ta ilk korona virüsü vak'asının Necef kentinde kaydedildiği açıklandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 15:34
Irak'ta ilk korona virüsü vak'ası

Irak'ın güneyinde yer alan Necef'te İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün önce Irak'a giriş yapan İranlı bir ziyaretçinin korona virüsü taşıdığı tespit edilerek karantinaya alındığını duyurdu. Necef Sağlık Müdürü Rıdvan Kenedi tarafından yapılan açıklamada söz konusu İran vatandaşının öğrenci olduğunu, Irak Kriz Masası'nın İranlılara getirdiği giriş yasağı kararından önce ülkeye geldiğini ifade etti.

Kenedi ayrıca, virüse rastlanmasının ardından kentteki bütün İranlı ziyaretçilerin sağlık kontrollerinden geçtiğini aktardı.

(İHA)

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