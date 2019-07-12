“İpoteğe dayalı kredi sistemi KGF ile geride kaldı”

Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür’le bir süre görüşen ve Kredi Garanti Kurumu hakkında bilgi veren Çamlıbel, Kredi Garanti Kurumlarının tüm dünyada reel sektörün finansmana erişiminde başlıca engel olan ipotek sistemini ortadan kaldırarak işletmelerin yaşamalarına, yeni yatırımlar yapmalarına, daha çok istihdam sağlamalarına, katma değer ve vergi üretmelerine imkan sağlayan uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanı sunduklarını söyledi.

Başta gelecek vaad eden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan İlhan Çamlıbel, “Türkiye’de çağdışı ipoteğe dayalı kredi sistemi Kredi Garanti Fonu ile geride kaldı. KOBİ’lerimiz artık proje risklerini kredi riskine dönüştürüyor ve KGF gibi çağdaş finans kurumları da bu kredi riskini üstlenince firmalar düşük maliyetli finansmana ulaşıyor.

Ayrıca bankalarda KGF teminatlı kredi vererek, aktif kalitesini ve sermaye rasyosunu iyileştiriyor. Başka bir deyişle bankacılık sisteminin kaynak ihtiyacını daha kolay ve daha ucuz sağlayacağı gerçeği bankaların daha düşük maliyetlerle kredi kullandırmasını da sağlıyor. Aktif kaliteleri ve sermaye yeterlilikleri yukarı çıkan bankalar dış dünyadan daha uzun vadeli ve uygun koşullarda kaynak bulabiliyor. Bu değişim, istihdamı artırıyor ve yeni kaynaklarla hızla yatırımlarını yapan işletmeler, eğitimli, kaliteli istihdamı tercih edince, ücretler de yükseliyor” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, KGF Çorum Şube Müdürü İlhan Çamlıbel’e KOBİ’lere verdikleri bu değerli hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)