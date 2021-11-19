İpeklievler’e asfalt

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İpeklievler’de başlayan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Asfalt sezonuyla birlikte şehir genelinde muhtelif yerlerde yol yenileme çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde çalışma programımızda yer alan ve asfalt ihtiyacı olan bölgelerimizi asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, “Ekiplerimiz şu an altyapısını tamamladığı İpeklievler 2.Cadde, 52. Sokak, 59. Sokak ve Sülüklü 48. Sokakta asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. 800 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki çalışmalarımız tamamlandığında bölge sakinlerimiz yeni yollarını kullanabilecekler” diye konuştu.

