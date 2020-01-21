İpeklievler 3. Cadde isale hattı yenileniyor

Çorum Belediyesi son olarak Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Caddede isale hattını yenileme çalışmasına başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Nadık Su deposundan Kale su deposunu besleyen isale hattının kullanım ömrü tamamlanmıştır. Bu bölgede başlattığımız çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde tamamlayacağız” görüşüne yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Milönü Caddesi’ndeki rögar kapaklarının da yenileriyle değiştirildiği ifade edilerek “Rögar kapakları, trafikte seyreden araçlara zarar vermemesi yenileriyle değiştirilmektedir. Kapakların çevresindeki düzeltme ve dolgu çalışmaları da büyük bir titizlikle ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır” denildi.

(Haber Merkezi)