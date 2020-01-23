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İntiharı Önleme Kurulu kararları da açıklandı

Çorum Valiliği İntiharı Önleme İl Kurulu kararları açıklandı.

İntiharı Önleme Kurulu kararları da açıklandı

Çorum Valiliği İntiharı Önleme İl Kurulu kararları açıklandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:55
İntiharı Önleme Kurulu kararları da açıklandı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürü Mehmet Günsür, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katıldığı toplantının kararları resmi Valilik sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Buna göre toplantıda son aylarda artış gösteren intihar vakaları üzerinde durulduğu, Türkiye, komşu iller ve ilimizdeki intihar olayları, nedenleri, çözüm önerileri ve istatistiki verilenle ilgili sunumların yapıldığı kaydedildi.

Sunumların ardından yapılan değerlendirmede ise insanları intihara yönelten ekonomik, psikolojik, sosyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin olduğu, tek sebebinin işsizlik veya ekonomik gerekçelere indirgenemeyeceği, konunun çeşitli boyutlarıyla ele alınmasının daha isabetli olacağı, yine de Valilikçe maddi imkânsızlıklar nedeniyle başvuranların veya maddi olarak zorda oldukları tespit edilenlerin durumlarının kısa sürede incelenmesi ve acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgili kamu kurumlarının da gereken tedbirleri alması için fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada kamu kurumlarının yanısıra konunun çözümü için aile, tüm sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin şart olduğu dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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