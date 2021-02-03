İntihara kalkıştı, polis müdürü ikna etti

Olay, saat 10:00'da İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Mesut S., bir işhanının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, Mesut S.'yi ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürü Ogün Avcı'nın görüştüğü Mesut S., 40 dakikalık görüşme sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Mesut S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mesut S. 15 gün öncede aynı binanın çatısına çıkarak intihara kalkımıştı.

Şube Müdürü Ogün Avcı, “Sürekli olarak girişimde bulunuyor. Sonu üzen bir olay yaşanmasın, hemen yakından ilgilenelim ve her konuda yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.