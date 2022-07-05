“İntihar vakaları, kentin en büyük problemi haline geldi”

Çorum Belediyesi’nin 2022 yılı ek bütçe görüşmelerinin yapıldığı Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde söz alan Yılmaz, şehrin gündeminden hiç düşmeyen intihar vakalarını gündeme taşıdı.

31 Mart 2019 seçimlerinden sonra intihar vakalarına dikkat çekmek için CHP Meclis Grubu olarak Meclis kürsüsünden ve basına gönderdikleri beyanatlarla bu konuyu gündeme getirdiklerini anımsatan Yılmaz, “Ama son dönemde atanamayan bir öğretmenin intihar etmesi daha dün basındaydı. Bununla ilgili yaptığımız açıklamalardan sonra intiharların önlenmesi hususunda Valilik kanalıyla bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun neler yaptığını bilmiyoruz.

Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik kriz Türk aile yapısını çatırdatırken, bozulan aile yapısı ve ekonomik bunalım nedeniyle gencecik fidanları toprağa koyarken vicdanımız sızlıyor. Acaba bunun sorumlularının da vicdanı sızlıyor mu? Bunu, kenti idare edenlere, bu işin sorumlularına sormak istiyoruz.

Ne yapılması gerekiyorsa, iktidarı-muhalefeti, kenti yöneten, idare eden kimler varsa bu hususlar hakkında bütün idare amirlerinin bir el atmasını CHP Meclis grubu olarak rica ediyoruz” dedi.

İntiharların bu kentin en büyük problemi haline geldiğini ancak herkesin görmezden geldiğini belirten Yılmaz, “Her gün intihar vakası görüyoruz. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı vereceğimizi beyan etmek istiyorum” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

