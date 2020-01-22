“İntihar eğilimi olanların yüzde 80’i haber verir”

İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, İl Sağlık Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu sunumda bilgi veren Uzm.Dr. Ebru Çobanoğlu, her yıl 800 bin kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini, 15-29 yaş arası ölümlerin en sık nedeninin ise intihar olduğunu dile getirdi. İntiharın önlenebilir bir süreç olduğunu bunun için de risk etmenlerini ve koruyucu etmenleri bilmenin gerektiğini anlatan Çobanoğlu, intihar girişimlerinin kadınlarda daha çok olmasına rağmen erkeklerde ölümle sonuçlanan girişimin daha çok görülebildiğini anlattı. İntihar eylemlerinin sebepleri arasında ekonomik sorunlar, psikolojik, sosyolojik, genetik ve çevresel etkenlerin olduğu gibi tek sebebin işsizlik veya ekonomik gerekçelere indirgenemeyeceğini belirten Uzm.Dr. Ebru Çobanoğlu, intihar eğiliminde olan kişilerin %80’inin birilerine haber verdiğini, toplumda intihardan söz eden kişinin bunu yapmayacağı gibi bir kanı bulunduğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Kişinin eylemde ne kadar kararlı olursa olsun vazgeçirilebileceğini anlatan Uzm.Dr. Ebru Çobanoğlu, “İnsan bir taraftan ölümü bir taraftan yaşamı düşünür biz yaşama çekmeye çalışıyoruz. Yol ayırımında olan çok sayıda kişi var” dedi.

İntihar eyleminin bulaşıcı bir davranış biçimi olduğunu söyleyen Uzm.Dr. Ebru Çobanoğlu, bir zamanlar köprüden atlamanın çok yaşandığı gibi, bir süre önce de siyanürle ölümlerin artış gösterdiğini ancak alınan tedbirlerle bunun da önlendiğini vurguladı. Çobanoğlu, dizi ve filmlerdeki intihar olayları gibi girişimlerin ardından yapılan ayrıntılı haberlerin de bu düşüncede olan insanları yönlendirebildiğini, intihar eğilimindeki insanların yardım aramaya karşı tutumlarının gelişmesi durumunda eğilimin de önlenebileceğini kaydetti.

Toplantıda bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm.Ömer Sobacı da Çorum’daki intihar olaylarının istatistiklerin altında olduğunu anlattı.(Erkan BAYATLI)