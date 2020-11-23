İntihar eden eşinin acısına dayanamadı

Çorum’da 13 Kasım 2020 Cuma günü intihar eden eşini toprağa veren Dudu Akyıldız, duyduğu derin üzüntü sonucu fenalaşarak hayata veda etti. Erol, Cuma Akyıldız ve Kamile Tosun’un babaları Mehmet Akyıldız, intihar ederek hayatına son vermiş ve 13 Kasım’da Karasar Köyü’nde toprağa verilmişti. Şimdi de Mehmet Akyıldız’ın eşi Dudu Akyıldız vefat etti.

Merhumenin cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Karasar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)