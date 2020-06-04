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İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte kuyumcularda altın alışverişi hareketlenmeye başladı. Altın fiyatlarının yükselişinin durması sebebiyle hareketlilik artarken, kuyumcular vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı.

Güncel 04.06.2020, 01:18
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İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ışığında normalleşme kuralları, her sektörü olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Normalleşmenin yanı sıra düğün sezonunun da yaklaşması ile birlikte kuyumcular hareketlenmeye başladı. Altının her dönemin yatırım aracı olduğunu vurgulayan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda da uyarmayı unutmadı. İnternetten yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riskiyle karşılanabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: (İHA)
#sahte altın
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