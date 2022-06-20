“İnternet gazeteciliğinin Basın Yasası’na adapte edilmesi yanlış”
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yeni bir sansür uygulamasının yürürlüğü konulmaya çalışıldığını belirterek, “Televizyon ve radyolar için ayrı yasa çıkarılırken, internet gazeteciliğinin Basın Kanunu’na adapte edilmek istenmesini, gazetecilerin eleştirel yazıları sonucu başına geleceklerle ilgili aba altından sopa gösterilmesini kabul edemeyiz” dedi.
Güncel 20.06.2022, 20:01
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Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde, Türkiye’nin 51 ilinden gelen gazeteciler cemiyet başkan ve yöneticisinin katıldığı 66. Başkanlar Konseyinde konuşan Genel Başkan Yılmaz Karaca, devlet eliyle gazeteci olmayanlara basın kartı dağıtılacağına dikkat çekerek, sürekli basın kartlarının da süreli imiş gibi yenilenmesini eleştirdi.
“Hükümetin basını susturma çabaları sürerken, Anadolu’daki durum gerçekten vahimdir” diyen Yılmaz Karaca, “Gazete girdilerindeki sürekli artışlar ve döviz kurları kurbanı gazeteler matbaalarını bir bir satmak zorunda kalırken, Anadolu’daki beş yıl önce 1900 olan yerel gazete sayısı 800’lere düşmüştür.” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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