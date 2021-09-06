İnş.Müh. Radi Cerit’e Türkmenistan’dan eş

Şemşat-Radi Cerit çiftinin nikâhı, Belediye Nikâh Salonu’nda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyıldı. Nikah şahitliklerini ise Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile Mustafa Akyel yaptı.

Başkan Aşgın, çifte Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve fincan setinden oluşan hediye verdi. (Aliye ÖNCEL)

