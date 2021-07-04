Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sarıbal, “Sıcak bir havada bir aradayız. Hiçbir sıcak Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da yaşanan o acılardan şiddetli değildir. O yüzden bu katliamların azmettiricileri ve sorumlularının kendisiyle yüzleşmediği sürece acılarımız hep taze kalacak.

Bir daha bu topraklarda bir katliam olmasın diyoruz. Bizler 84 milyon, bu topraklarda barış, kardeşlik ve dostluk içinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza mutlu ve dayanışma içinde bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bu topraklarda insanca ve kardeşçe yaşayacağız. O yüzden hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız, unutmak demek razı olmak demektir. Unutmak demek kabul etmek demektir. İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Hukuk adalet ve vicdan önünde gerçek suçluların yargılanması için, Sivas’ta Madımak Utanç Müzesi ve burada Çorum’da barış anıtının ortaya çıkması için mücadele edeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

