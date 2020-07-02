“İnsanlığa karşı işlenen katliamların hesabı sorulmalıdır”

57 kişinin acı bir şekilde katledilmesiyle sonuçlanan ve 1980’deki Çorum olaylarının 40. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ulaş Tokgöz, “katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Bu acı olayların bir daha yaşanmaması için birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek adımlar atmalı ve hep birlikte adaletin, barışın, demokrasinin, insan haklarının mücadelesini vermeliyiz” dedi.

Aradan 40 yıl geçmesine rağmen Çorum olaylarının aydınlatılamamış olmasının duyulan acıları besleyen, büyüten bir durum olduğunu dile getiren Tokgöz, “Bugün 37 aydınımızı, sanatçı ve yazarımızı kaybettiğimiz Sivas Katliamının 27. yıldönümü. Yarın ise Çorum olaylarının, acının, hüznün yıldönümü. Her iki katliam da maalesef aydınlatılamamış, üzerindeki sis, karanlık perde aralanmamıştır. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı kesinlikle olmamalı, sorumlular cezalandırılmalıdır. Bu olaylardan ders çıkartarak aydınlık geleceğimizi barış ve kardeşlik çerçevesinde şekillendirmemiz gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Tokgöz, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: “İhtiyacımız olan güçlü demokrasiyi oluşturmak, adaleti sağlamak, insan haklarının gereğini yapmak için bu tür olayların unutulmaması gerekiyor. Katliamların sorumluları hak ettikleri cezaya çarptırılmadığı sürece gerçek adaletten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Sivas katliamı da, Maraş ve Çorum katliamı da Türk tarihinin yüz karası, hukuk sürecinin dünya tarihine geçen kara bir lekesidir.

Bu acıların bir daha yaşanmaması için ülkemizde birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğin önemini bilen, duyarlı tüm aydın ve yurttaşlarımızı bu tür provokasyonlara ve tertiplere karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık suçuna dün de sessiz kalmadık, bu gün de sessiz kalmayacağız. Katliamda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, katilleri ve arkasındaki karanlık güçleri lanetliyoruz.”

(Haber Merkezi)