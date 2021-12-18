İnsanların umudu şans oyunları oldu

Çorum’da ekonomik sıkıntılar şans oyunlarına ilgi duyanların sayısını her geçen gün artırdı.

Şans Oyunları bayii işletmecisi Rıfat Umur, son aylarda cirolarında patlama yaşandığını, insanların paraya olan ihtiyacından dolayı şans oyunlarına çok fazla rağbet gösterdiğini söyledi.

Milli Piyango, iddia, loto, kazı kazan gibi şans oyunlarına ilgi duyanların sayısının her geçen gün arttığını bildiren Umur, “Büfemizde bazı günler uzun kuyruklar oluşuyor. 'Belki çıkar' diye bir hevesle alınan piyango biletinin ya da oynanan kuponunun ardı arkası gelmiyor” dedi.



‘OYNAYANLARIN SAYISI ÖYLE BÖYLE ARTMADI’

30 yıldır Saat Kulesi yanında Karakeçili Mahallesi’nde hizmet veren Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, yaşanan şans oyunlarındaki patlamayı da ekonomik krize bağlıyor. Umur, “Hiç ummadığımız insanlar koşa koşa ya kazı kazan ya milli piyango ya da sayısal loto oynayama geliyorlar. Tüm şans oyunlarını deniyorlar.

Oynayanların sayısı öyle böyle artmadı. Milletin tüm umudu şans oyunlarında artık. Biz kredi kartıyla satış yapmıyoruz fakat kredi kartından para çekip şans oyunu oynamaya gelenler var” dedi.

‘SON 3-5 AYDIR PATLAMA YAŞANIYOR’

Son zamanlarda en az yüzde 60 artış olduğunu aktaran Umur, 1997 yılından bu yana şans oyunları bayisi olduğunu belirterek, “Ben bu seneki gibi şans oyunlarına rağbet olduğunu hiçbir zaman görmedim. Cirolarımızdan anlaşılıyor bu durum. Diğer bayi arkadaşlarımızla da konuşuyoruz hepsi en çok satışın 2021 yılında olduğunu söylüyor. Hele son 3-5 aydır patlama yaşanıyor” diye konuştu.