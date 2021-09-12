“İnsanları kutsal değerler üzerinden bölen anlayış”

Bu paylaşımı “Millete vekil olmuş bir siyasetçinin karanlık, çarpık ve çirkin iç dünyasının yansıması” olarak niteleyen Köse, “Geçmişte öğrencilerimizin barındığı kredi ve yurtlar kurumuna müdürlük de yapmış olan zatın bu karanlık zihniyetinin, yurtlarda barınan öğrencilerimize zarar vermemiş olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.

Milletvekili Tufan Köse, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü: “Döneminde bu çirkin bakış açısının saldırısına maruz kalıp maddi-manevi zarar görmüş, şikayetçi olamamış gençlerimizi dinlemeye ve onların haklarını savunmaya, hukukçu ve siyasetçi kimliğimle hazır olduğumun bilinmesini istiyorum.”

“Bu çirkin zihniyetli zat, AKP’li yurttaşlarımızın da tasvip etmediğini ve ayıpladığını bildiğim bu yaklaşımın hesabını, sandıkta, Türk Yargısının önünde mutlaka verecektir.”

(Haber Merkezi)

