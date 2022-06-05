“İnsanlarda alım gücü yok, işler çok kötü”
3 günlük saha çalışması için Çorum’da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ziyaret ettiği pazarda vatandaşların ve esnafın hayat pahalılığıyla ilgili şikayetlerini dinledi. Esnaf “İnsanlarda alım gücü yok, işler çok kötü” derken, vatandaş “Her şey ateş pahası, geçinemiyoruz” diye konuştu.
Güncel 05.06.2022, 13:23
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Bir kadın “Paramız yok, alamıyoruz. Ben kalp hastasıyım çoluk çocuk aç. Oğlum işsiz 2 tane çocuğu okula gidiyor. Geçinemiyoruz. Böyle olmaz bu ortalığa bir iyilik verin” diyerek gözyaşı döktü.
Milletvekili Başarır, ise “Düzelteceğiz, söz veriyoruz” dedi.
CHP Parti Meclis Üyesi, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum’da Cumartesi Pazarını ziyaret ederek Pazar ekonomisinin nabzını tuttu. Cumartesi pazarını baştan sona gezip esnafa bol kazanç dileyen Başarır’a Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve il yöneticileri eşlik etti.
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