“İnsanlarda alım gücü yok, işler çok kötü”

Bir kadın “Paramız yok, alamıyoruz. Ben kalp hastasıyım çoluk çocuk aç. Oğlum işsiz 2 tane çocuğu okula gidiyor. Geçinemiyoruz. Böyle olmaz bu ortalığa bir iyilik verin” diyerek gözyaşı döktü.

Milletvekili Başarır, ise “Düzelteceğiz, söz veriyoruz” dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum’da Cumartesi Pazarını ziyaret ederek Pazar ekonomisinin nabzını tuttu. Cumartesi pazarını baştan sona gezip esnafa bol kazanç dileyen Başarır’a Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve il yöneticileri eşlik etti.



