“İnsanlar neden yardıma muhtaç hale getirildi?”
CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Çorum’un ulusal basında “her 5 kişiden biri yardıma muhtaç” haberiyle anıldığını belirterek, “Ne yazık ki ilimizde güzel şeyler olmuyor” dedi.
Güncel 05.02.2021, 23:26
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İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında gündem dışı söz alan Bek, “Toplantıya gelmeden önce baktığım haberlerde Çorum’un güzel gelişmelerle anılmadığını gördüm. İlimizde her 5 kişiden birinin yardıma muhtaç olduğu belirtiliyor. Çok üzüldüm, içim acıdı. 536 bin nüfuslu ilimizde 113 bin kişi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yardım için başvurmuş ve bunların yarısı yardım alabilmiş. Peki, köylerimizde durum nedir? Köylerimizdeki yurttaşlarımız bu yardımlardan yararlanıyor mu? Ayrıca insanlarımız neden bu kadar muhtaç duruma düşürülmüş? Tüm bunların araştırılmasını istiyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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