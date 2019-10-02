“İnsanlar ibadetsiz ve mabetsiz olamaz”

Vali Mustafa Çiftçi, belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, İl Müftüsü Muharrem Biçer, bazı daire müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Necmeddin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali Akpınar’ın konuşmacı olarak katıldığı program, Devane Camii Müezzini Selahattin Meşe’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Muharrem Biçer konuşmasında İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu ve camilerin İslam toplumunda sürdürülebilirlik için olmazsa olmazlar arasında olduğunu kaydetti. Günümüzde cami merkezi konumunun zayıfladığını anlatan İl Müftüsü Biçer, hayatı; sosyal medya, kültür ve yaşantıların etkilediğini hızlı şehirleşme ile birlikte sosyal problemlerin de arttığını vurguladı. Müftü Biçer, din gönüllülerinin atanmışlıktan kurtulup kendilerini mekanlara ve dini Mübin İslam’a adamalarını temenni etti.

Prof.Dr. Ali Akpınar ise konuşmasında ezanın günde 5 kez camiler aracılığı ile duyulduğunu belirterek, Müslümanların ezanla doğduğunu, bu dünyadan giderken de cenaze namazı ile gittiğini anlattı. Hayatın kimine göre uzun, kimine göre ise kısa olduğunu ancak Allah’ın insanlara doğru yolu bulabilmeleri için gerekli zamanı tanıdığını ifade eden Akpınar, önemli olanın hayatı cami ile irtibatlı geçirilebilmesi olduğunu anlattı. İnsanların ibadetsiz ve mabetsiz olamayacağını kaydeden Akpınar, insanların ibadet yapabilmek için dünyanın her yerinde mabetler yaptığını anlattı.

(Erkan BAYATLI)