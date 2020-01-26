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“İnsanlar açlık ve sefalet içerisinde”

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, AKP iktidarının insanları açlık ve sefalete mahkûm ettiğini belirterek, “İnsanlar geçinemez halde, mutfakta yangın var. İntiharlar, geçim sıkıntıları, kavgalar had safhada. Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu düzeni değiştirecek tek güç CHP’dir” dedi.

“İnsanlar açlık ve sefalet içerisinde”

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, AKP iktidarının insanları açlık ve sefalete mahkûm ettiğini belirterek, “İnsanlar geçinemez halde, mutfakta yangın var. İntiharlar, geçim sıkıntıları, kavgalar had safhada. Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu düzeni değiştirecek tek güç CHP’dir” dedi.

26 Ocak 2020 Pazar 22:13
“İnsanlar açlık ve sefalet içerisinde”

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit’i anarak başlayan Tüfekçi, “Cumhuriyet’e düşman ve her fırsatta partimize pervasızca hakaret edenlere, partimizin ilk kongresinin Sivas Kongresi olduğunu hatırlatmak istiyorum. 100 yıl önce bir saray rejiminden modern ve çağdaş bir ulus devlet yaratmanın tohumları Sivas Kongresi’nde atılmıştı.

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kalkınma ve aydınlanma seferberliği başlatılmıştı” ifadelerini kullandı.

Bugün tek adam rejimi ile karşı karşıya olduklarını belirten Tüfekçi, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyenlerin partisi olarak, ‘egemenlik kayıtsız şartsız şahsımındır’ diyenlere karşı mücadele azmi içerisindeyiz. Ülkeyi içerisinde bulunduğu bu karanlıktan yine biz çıkartacağız.

AKP; pahalılık demek, enflasyon demek, işsizlik ve israf demektir. AKP; pahalı gübre, pahalı mazot, parasız çiftçi demektir. AKP; emeklilikte yaşa takılmak demektir. AKP; niteliksiz-kalitesiz eğitim, borç batağında sürüklenen esnaf, itibarsız dış politika demektir.

AKP iktidarında basına yönelik saldırılar alabildiğince arttı. Sözcü Gazetesi ve yazarlarına ceza verilirken, şimdi de kendileri gibi düşünmeyen yüzlerce gazetecinin basın kartını iptal ettiler. Bu davranışlar ancak faşizmle yönetilen ülkelerde olur.” (Taner ŞİMŞEK)

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