İnsani Değerler Platformu’ndan Kızılay’a kan bağışı

Pandemi nedeniyle Kızılay’a yapılan kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşandı. Çorum İnsani Değerler Platformu, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı. Platform üyeleri başlattıkları kampanyayla Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Bünyesinde 60 sivil toplum kuruluşu bulunan Çorum İnsani Değerler Platformu Kadeş Barış Meydanı’nda Kızılay’ın mobil aracında kan bağışında bulundu.

Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, kan bağışında bulunan tüm platform üyelerine teşekkür etti. İnsani Değerler Platformu üyeleri bugün insanlığa destek verme anlamında çok büyük bir harekette bulunduğunu belirten Kılıç, “Kızılay’a kan bağışında ciddi bir düşüş var. Günlük ortalama 50 veya 60 ünite kan bağışı alıyorduk ancak bugünlerde günlük 10-15 üniteyle kapatıyoruz. Bu nedenle bizim İnsani Değerler Platformu’nun paylaşımda bulunduğu gibi ‘5 dakikanı ayır ve bir hayat kurtar’ sloganı kapsamında özellikle ‘Kan ver en az 3 insana can ver’ kampanyasını burada yaşatmak için buradayız. Böyle güzel bir hareketle Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulunan İnsani Değerler Platformu başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. Kılıç, Çorum halkına da kan bağışı çağrısında bulundu.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞLATIYORUZ”

Pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına aldığını ifade eden Çorum İnsani Değerler platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz, Yeni tip covid-19 nedeniyle en çok sıkıntı yaşanan durumlardan birinin Kızılay’da kan stoklarının azalması olduğunu söyledi. Bu yüzden Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlattıklarını ifade eden Boyraz, “Biz de sivil toplum kuruluşları olarak her alanda her platformda var olduğumuzu göstermek zorundayız. Bizler birlikte hareket etmek ve ülkesi için bir şeyler yapmak zorundayız. Aynı sorumluluğu kan bağışı konusunda da yapmak istedik. Burada bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Kızılay’a kan bağışına davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.