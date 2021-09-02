İnsani Değerler Platformu Prof. Dr. Arif Ersoy’u andı

2020 yılının Eylül ayından kaybettiğimiz eski Çorum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, aramızdan ayrılışının birinci yılında dualarla anıldı. Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen program saat 12.00’de Hıdırlık Cami’nde düzenlenecek olan anma etkinliği ile başladı.

İlim ve bilim adamlığı ve verdiği hizmetlerle minnetle anılan Arif Ersoy için ilk olarak öğle namazı öncesi Hıdırlık Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından ise mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, görev yaptığı dönemdeki Belediye Meclis üyeleri, birim amirleri, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Arif Ersoy’un Milli Görüş ve Adil Düzen’in teorisyenlerinden olduğu hatırlatılarak görev yaptığı 1994 ve 2002 yılları arasında ilimize yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kurduğu vurgulandı.

(Süleyman ERDEN)

