“İnsanca yaşayacak bir ücret belirlenmeli”

Bir yanda bütçe, diğer yandaysa asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Gökmen, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılı bütçesi sunumunda ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini’ söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücret için yaptığı açıklamada ‘bugüne kadar kimseyi yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız’ demektedir.

AKP Genel Başkanı Erdoğan ve hükümetinin dilinde millet, aklı ve gönlünde ise patronlara hizmet vardır. O nedenle de, ne büyüyen ekonomiden ne de patronların büyüyen servetleri ve karlarından işçiye emekçiye pay düşmemektedir” ifadelerini kullandı.

Her fırsatta faize karşı olduğunu söyleyen Erdoğan iktidarının uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle ülke bütçesinde aslan payının borç faizlerine, silahlanma ve savaş politikalarına ayrıldığını kaydeden Gökmen, “Artan vergi ve harçlarla işçi, ve emekçi halk kitleleri de başta faiz ödemeleri olmak üzere geçiş garantili köprü ve yollar, uçuş garantili havaalanları, yatış garantili hastaneler için verilen taahhütler için çalışmaktadır” dedi.

“İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İÇİN BİRLEŞELİM”

“Asgari Ücret Tespit Komisyonuna işçileri temsilen katılan Türk İş yine “uzasa karışacak” diye düşünüyor olmalı ki isteyeceği asgari ücret rakamını Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı hatta patronların bilirken, bir tek adına pazarlık yaptığı milyonlarca işçiden saklı tutmaktadır” diyen Gökmen, “Komisyon toplantısında asgari geçim tutarını 3900 TL olarak açıklayan Türk-İş yönetimi dışarı çıkıp rakam telaffuz etmedik “enflasyon rakamları belli” diyerek milyonlarca işçinin ücretini sermaye iktidarı AKP ve patronların insafına bırakmaktadır” şeklinde konuştu.

EMEP İl Başkanı Gökmen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz yıllarda ‘zeytini tek seferde yutmayın, ısırarak yiyin’ diyen AKP iktidarı temsilcileri söz konusu işçi ücretleri olunca hep aynı nakaratı tekrarlıyorlar ve eti gramla, meyveyi taneyle yemeyi, kış günü doğalgazı kısarak tasarruf etmeyi tavsiye ediyorlar. Oysaki işçi ve emekçiler % 50’yi aşan enflasyon ve her gün gelen zamlar nedeniyle zaten bırakalım kırmızı eti, tavuk bile yiyemez oldular.

Ülkeyi sermaye işbirlikçisi iktidarlar yönettiği sürece; emek ucuzlarken soframızdaki ekmek hep küçülecektir. Başta işçi sınıfımız olmak üzere emekçi halkımıza çağrımızdır; kimsenin gündüzleri işsiz gezmediği, geceleri aç yatağa girmediği, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için birleşelim, mücadele edelim.

Halk için bütçe, vergide adalet, insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz.

Asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır.

KDV başta olmak üzere halkın sırtındaki dolaylı vergiler kaldırılsın, zenginlere servet vergisi getirilmelidir.

İşçi emekçilerin eriyen ücretlerinin gerçek enflasyon oranında artırılması için ek zam yapılmalıdır.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalıdır.” (Haber Merkezi)

