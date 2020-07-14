“İnsanca yaşama yetecek bir gelir istiyoruz”

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonun yaşanan gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını herkes bilmektedir. Buna rağmen milyonlarca kamu emekçisinin, işçinin, asgari ücretlinin, emeklinin maaş-ücret artışında kimsenin inanmadığı bu veriler temel alınmaktadır” dedi.

“Hükümet ve yandaş konfederasyon yönetimi arasında varılan mutabakatlarla sefalet oranında artırılan maaşlarımız yaşanan hayat pahalılığı karşısında erimeye devam etmektedir” diyen Veldet, “Tüm dünyayı saran bir salgının milyonlarca insanın hayatını alt üst ettiği olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.

Pek çok ülke dar gelirli yurttaşlarını ve ücretli kesimleri

pandemiden korumak için mecburen kısmen de olsa sosyal devlet politikalarını hayata geçirmeye, bunun için bütçelerinin önemli bir bölümünü kullanmaya devam ediyor.

Ülkemizde ise kontrolsüz, plansız, koşar adım geçilen “normalleşme” sürecinde dar gelirliler, yaşamını emeği ile alın teri ile kazanan milyonlar yine yok sayılıyor” ifadelerini kullandı.

“NORMAL OLMAYAN BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Artık kimsenin inanmadığı TÜİK rakamları ile ne kadar perdelenmeye çalışılsa da işsizlik ve hayat pahalılığının rekor üstüne rekor kırmaya devam ettiğini belirten Veldet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Vatandaşları salgından korumak için açıldığı söylenen ekonomi paketlerinde aslan payı sermayeye ayrılıyor. Vergi, prim ertelemesi, kredi desteği ile “istikrar kalkanı” paketinin %80’ni kapan patronların “neşesi yerine” getiriliyor.

Buna karşın 5 milyon yoksul aileye verilen sadece bin TL’lik ‘sosyal yardımı’ bile lütuf gibi gösteriyor.

Pek çok ülkenin aksine ne elektrik, ne su, ne de doğalgaz faturalarının tahsilatından vazgeçilmemiştir. Üstelik 15 günlüğüne ertelenen faturalar “ortalama tüketim” oyunu ve örtülü zamlarla şişirilmiştir.

Geçmediğimiz otoyolların, köprülerin, tünellerin mütehhaitelerine halkın cebinden verilen hazine garantileri sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde bile devam ettirilmiştir.

Kamu emekçileri olarak bizler de yoksulluk ve sefaletten payımıza düşeni fazlası ile alıyoruz.” (Haber Merkezi)