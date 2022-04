“İnsanca yaşam taleplerimizle 1 Mayıs’ta alanlardayız”

Beyaz, “Biz üretenler, işçiler, emekçiler, üretici köylüler, emekliler, dar gelirliler, öğrenciler, işsizler bu ülkede çoğunluğuz. Biz birleşirsek zamlar geri alınır. Dayanışmayı büyütürsek emeğimizin hakkını alırız. Bizim mücadelemiz bu düzeni değiştirir. Emeğin, barışın demokrasinin egemen olduğu emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurmak bizim ellerimizdedir” dedi.

Ali Ekber Beyaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Yaşamanın her geçen gün daha da zorlaştığı günlerden geçiyoruz. Hayat bizler için her geçen gün daha pahalı hale gelirken, emeğimiz ucuzluyor, canımız değersizleştiriliyor.

Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, temel gıda ürünlerine gelen zamlar durmak bilmiyor. Asgari ücret, memur maaşları, emekli aylıkları her geçen gün daha da eriyor.

Yıllardır yerli üreticiyi desteklemek yerine uluslararası tarım tekellerinin talepleri doğrultusunda ithalata dayalı izlenen tarım politikalarından dolayı üretici üretimden koparılmıştır. Sürekli yapılan zamlar nedeniyle halk temel gıda maddelerine ulaşamaz olmuştur.

İşsizlik rakamları her geçen gün büyürken, çalışanlara durmayın yok pahasına gün görmeden çalışın diyorlar.

Ülkeyi yönetenler halkı korumak yerine, zenginleri, bankaları ve sermaye sahiplerini koruyor. İşsize iş, yoksula aş vermek yerine sermayeye teşvik dağıtıyor. Yandaş şirketlere torpilli kredi verilip, vergileri sıfırlanıyor. “Kur Korumalı Mevduat Hesabı” adı altında bankaların ödemesi gereken faiz devlet hazinesinden karşılanıyor.

Geçiş garantili yol, köprü, taşıma garantili havayolu ihaleleri ile kamu kaynakları belli kesimlere peşkeş çekiliyor. Beslenmek isteyen halka karın tokluğu ile elde edilecek vatanseverlikten bahsediliyor.

Bu adaletsiz düzende fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor.

Ancak bu böyle gitmez, artık yeter diyoruz.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde bir kez daha sesimiz yükseltiyoruz. Bulunduğumuz her yerde sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için taleplerimizi haykırıyor, umudumuzu büyütüyoruz.

Geçinmek istiyoruz, insanca yaşamak için 1 Mayıs meydanlarında birleşmek ve hep bir ağızdan haykırmak istiyoruz;

-Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar tüm vergilerden muaf tutulmalıdır.

-Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler artırılmalıdır. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT’lilerin emeklilik hakları verilmelidir.

-Ücretlerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi düzeni kurulmalıdır.

-3600 ek gösterge bütün kamu emekçilerine verilmelidir.

-Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmelidir.

- Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

-Emekçilerin yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grevli toplu sözleşme hakkıdır. Sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

-Tüm öğrencilere ücretsiz öğle yemeği sağlanmalı, parasız, bilimsel, nitelikli eğitim hakkı önündeki engeller kaldırılmalıdır. KYK ihtiyacı olan tüm öğrencilere kredi değil karşılıksız burs vermelidir.

-Laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve parasız eğitimin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-Özel hastaneler kamulaştırılmalı, herkese hastanelerden ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti sağlanmalıdır.

-Madencilik, enerji üretimi adı altında tarım alanlarının, doğanın talanına son verilmelidir.

-Ucuz iş gücü yaratmayı hedefleyen göçmen politikalarına son verilmelidir.

-Üretici köylü desteklenmeli, tarım ürünlerine alım garantisi verilmelidir.

Biz üretenler, işçiler, emekçiler, üretici köylüler, emekliler, dar gelirliler, öğrenciler, işsizler bu ülkede çoğunluğuz. Biz birleşirsek zamlar geri alınır. Dayanışmayı büyütürsek emeğimizin hakkını alırız. Bizim mücadelemiz bu düzeni değiştirir.

Emeğin, barışın demokrasinin egemen olduğu emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurmak bizim ellerimizdedir.

Biz Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak; bu düzeni ancak birleşirsek değiştirebiliriz, değiştirmek için birlikte 1 Mayıs’ta alanlara diyoruz. Ve bütün Çorum halkını 1 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de Saat Kulesi’nde yapılacak olan mitinge davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)