“İnsana yakışır hayat için insana yakışır iş”

Maden ocaklarında iş sağılığı ve güvenliği geliştirilmesine yönelik projenin Anitta Otel’de düzenlenen açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğretim görevlileri ve projenin tarafları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından projeyle ilgili bir sunum yapan Dr. Öğretim Görevlisi Berna Gür, Çorum, Amasya ve Yozgat’ı kapsayan projedeki hedef kitlenin tüm maden çalışanları olduğunu söyledi.

İş sağlığı güvenliğini zorunluluktan çıkarıp hayat felsefesi haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Gür, sunumunda şu bilgileri verdi:

“İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Program göstergelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetler içeren proje; madencilik sektöründe iş kazalarının ve meslek hastalıkların azaltılması yoluyla daha kapsayıcı ve üretken bir topluma katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün çalışma hayatında yaygınlaşmasına yardımcı olmak amacıyla ulusal eylem planlarına uygun olarak işletme düzeyinde İSG yönetim tedbirlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir İSG yönetimi için işletme düzeyinde kapasite artışı sağlamaktır.

Çorum, Amasya ve Yozgat bölgesindeki yer altı ve yer üstü kömür madenlerini kapsayan projenin hedef kitlesi; madencilik sektöründe çalışan işverenler, çalışanlar, yöneticiler, İSG uzmanları, ilgili STK ve meslek kuruluşları ile mesleki okullardır.



Bu kapsamda Çorum, Amasya ve Yozgat bölgesindeki madencilik sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi eksikliklerinden kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla 30 işverene “iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 15 kişiye “iş sağlığı ve güvenliği yönetimi”, 50 maden ocağı işçisine de “iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği” eğitimleri verilecektir. Eğitimlerle mevcut risklere düşük maliyetli pratik çözümler bulmak, işletmelerde İSG yönetim uygulamalarını geliştirerek sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek amaçlanmaktadır.” (Haber Merkezi)