İnsana dokunan hayat hikayeleri ile Türkiye’nin gündemine oturdu

Yaşam öyküsünün başlangıcını, Budayıcıoğlu’nun kendi satırlarından aktaralım: “Babam küçük yaşta Çorum İskilip'ten ayrılmış ve devlet memuru olarak işe başlayınca, daha önceden sokakta oyun oynarken görüp pek beğendiği, iki örgü saçlı küçük kız Nezahat'i Allah'ın emriyle ailesinden istemiş ve sevgili annem henüz 15 yaşında bir çocukken Ankara'ya gelin gelmiş.”

“Muhtemelen yaşının çok küçük olması nedeniyle iki yıl çocuğu olmamış. İkinci yılın sonunda annem hamile olduğundan şüphelenince, babamla birlikte, zamanın ünlü jinekologlarından birine gitmişler. Doktor hanım annemi muayene ettikten sonra; "Hamile değilsiniz, hemen ameliyat olmanız gerekiyor çünkü karnınızda ur var," demiş. Doktor hanımın bu önerisi, henüz 17 yaşındaki annemi çok korkutmuş ve hem doktorun, hem de babamın baskılarına karşı koyup hemen ertesi gün memleketi İskilip'e, ailesinin yanına gelmiş. Orada annemin karnı giderek büyümüş ve sonunda ben doğmuşum.”

“Yıllar sonra bir gün muayenehaneme yaşlı bir hanım geldi. Adını ve mesleğini söyleyince hemen hatırladım onu. İşte yıllar önce anneme ‘Hamile değilsiniz, karnınızda ur var, bu uru hemen almalıyız’ diyen Doktor Hanım'dı karşımda oturan. ‘Annem yıllar önce sizin hastanızmış’ dedim, anneme selamlarını söyledi. ‘Siz beni neredeyse ur diye alacakmışsınız’ demedim ona. Ölene kadar zaman zaman bana gelmeye devam etti. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Kendisini tanıdıkça hayran oldum bu yaşlı Doktor Hanıma. Sonra kızları ile tanıştık. Mükemmel yetiştirilmiş iki hanım. Şimdi küçük kızı en yakın arkadaşlarımdan biri.”

Kısa yaşam öyküsünü yan sütunda verdiğimiz Dr. Gülseren Kavas Budayıcıoğlu, reytingleri altüst eden yaşanmış insan hikayeleri ile Çorumlu hemşehrilerine de büyük gurur yaşatıyor. Bu konuda ÇORUM HABER’i uyaran ve O’nun Prof. Dr. Kemal Türköz ve Hasan-Sema Kısar’ın teyzelerinin kızı olduğunu bildiren ise, Hasan Fikret Kısar. Kendisine teşekkür borçluyuz.

YIL 1936, İSKİLİP AZMİMİLLİ İLKOKULU

Hasan Fikret Kısar, “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin, İskilipli Dr. Gülseren Kavas Budayıcıoğlu’nun kendi hayatını anlattığını, “Kırmızı Oda”nın ise hastalarının öykülerini ve anılarını içerdiğini söylüyor.

Kısar’ın paylaştığı fotoğraf ise, 1936 yılında İskilip Azmimilli İlkolunda çekilmiş. Hasan Fikret Kısar, fotoğrafı şöyle anlatıyor: “Fotoğrafta Şerife hocanımın yanında Mehmet Kısar, yanındaki Gülseren hanımın annesi Nezahat Kavas, önündeki dayısı Kemal Yazgan. Dönemin Azmimilli Okulu Müdürü Hafız Ömer Tuncay, Mehmet Kısar’ın dayısı, Prof. Dr. Cengiz Tuncay ve Prof.Dr. Levent Tuncay’ın dedesi, Kocatepe Kahvenin kurucusudur. Fotoğraftaki bazı İskilipliler Mehmet Ergün, Faik Güler, Kemal Tuncay, Hasan Çağıl ve civar ilçelerden okumaya İskilip’e gelenler.)

GÜLSEREN KAVAS BUDAYICIOĞLU

Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Kavas Budayıcıoğlu, İskilip kökenli, üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Öğrenci iken TRT Ankara Radyosu’nda ve Televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda psikiyatri uzmanı oldu.

Bir süre Hacettepe’de öğretim görevlisi oldu, sonraki uzun yıllar boyunca da serbest hekimlik yaptı. 2005 yılında Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi “Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi”ni kurdu. 2013’te İstanbul Levent, 2017’de ise Suadiye şubelerini açtı. Şu anda 75 kişilik psikiyatrist ve psikolog kadrosuyla hizmet veriyor.

İnsanların iç dünyalarını, ruhlarını yakından izleyerek kaleme aldığı kitaplarıyla büyük ilgi çekti.

Bugün reyting rekorları kıran dizilerin ilham kaynağı olan öykülerini, hastalarının yaşanmışlıklarından derledi.

1973 yılında evlendiği eşi Aydın Budayıcıoğlu’nu 2007 yılında kaybetti. Kızı Yağmur Artukmaç, oğlu ise Hasan Murat Budayıcıoğlu.