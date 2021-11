“İnsan onuruna yaraşır bir ücret lütuf değil hak”

İktidarın vatandaşın geçim derdi ile ilgilenmediğini dile getiren SP İl Başkanı Faruk Cıdık, insanlara asgari değil insanca yaşam ücreti verilmesi gerektiğini, toplumun büyük kesiminin geçimini sağladığı asgari ücretten alınan vergilerin ise kaldırılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

“İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret lütuf değil haktır” diye konuşarak asgari ücretin her dönem açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesinden üzüntü duyduklarını, açlık sınırı üzerinden ücret almaya zorlayan bir hükümetin ailelerin geçim derdi ile hiç ilgilenmediği anlamına geldiğini bildirdi.

Türkiye’de yaşanan problemlerin temelinde içinde bulunduğumuz ekonomik krizin yattığını anlatan Faruk Cıdık kongrede yaptığı konuşmada: “Milletimiz geçinemiyor, evine ekmek götürmekte zorlanıyor! Bakınız paramızın değer kaybı milletimizin siyasi görüşü ne olursa olsun her bir ferdini endişeye sevk ediyor, işte son rakamlar; dolar yaklaşık 10 lira, Euro yaklaşık 12 lira, gram altın ise 600 lira seyrinde gitmekte. İğneden ipliğe ne varsa zam gelmekte, Allah aşkına bugün 200 liralık bir banknotla girdiğiniz markette sepetin yarısını zor dolduran bir insan nasıl geçimini sağlayacak?

Türk Lirası erirken alım gücü ve asgari ücret erimekte. 2016 başında brüt asgari ücretin karşılığı 518 Euro idi ama bugün 317 Euro'ya indi. Asgari ücretlimizin cebindeki para gün be gün eridi. Ülkemizin güçlenmesi için tam bağımsızlığı için, kalkınmanın sağlanmasının çok önemli bir yolu da sanayiden geçiyor. Ancak bugün sanayideki en önemli sorun nitelikli ara eleman problemidir. Bu sorun sadece ilimizde değil bütün şehirlerin sorunudur. Bu problemlere duyarsız kalınırsa, bu sorunlar görmezden gelinirse uzun vadede ciddi sorunlar yaşanacak ve sanayiler elimizden çıkma tehlikesi yaşayacaktır. İşsizliğin bu denli yüksek olduğu bir ülkede, sanayicinin ara eleman bulamaması izah edilemez.

Asgari ücretle çalışandan fedakârlık istemek trajedidir. Şirket kurtarmalara, işveren teşviklerine devasa kaynakların ayrıldığı bir ortamda kimse işçilere ‘fedakârlık’ tavsiyesinde bulunmasın, kimse işçilerden fedakârlık beklemesin. Enflasyon yüzde 50 seviyelerde. Bu anlamda yapılması icap eden ilk ve en kolay yol asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. İşverenin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşverenden işçisinden dolayı değil ürettiğinden dolayı vergi alınmalıdır, asgari ücretli işçiden de tüketiminden alman vergiler kaldırılmalıdır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)