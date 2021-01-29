İnsan Kaynakları’nda ‘en iyi işveren’ ödülü

GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, modern işveren markası kimliğiyle çalışanlara geniş kapsamda sundukları olanakların, prestijli ve gobal çapta bir organizasyon tarafından da onaylanmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Toplum sağlığına fayda sunmak bir gurur kaynağı olduğu gibi büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hayatın ‘her anında iyilik, sağlık’ için çalışmaya ‘ben varım’ diyen çalışanlarımızın iyilik ve sağlığı bizim için her koşulda öncelikli. Bununla birlikte hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, çalışanlarımız ve ailelerinin en değerli anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde çalışıyoruz. Çalışma ortamımızda, çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri bir kültür yaratmaya, işlerini yaparken kendilerini iyi hissetmelerine ve kariyerlerinde geliştiklerini hissederek yarına hazır olabilmelerine odaklanıyoruz. Bunu da şirketin yol haritasına ilişkin onların geri bildirimlerini alarak ve yenilikleri birlikte hayata geçirerek gerçekleştiriyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)