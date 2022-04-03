İnsan kaynakları tek çatı altında toplanıyor

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü İnsan Kaynakları Platformu koordinatörlüğünde yapılan bilgilendirme toplantısına yoğun bir katılım sağlandı.

Mesleki dayanışmayı arttırmak, işyerlerinde insan kaynakları alanındaki güncel gelişmeleri üyeleri ile paylaşmak ve Çorum istihdamına katkı sağlayacak girişimler yapmanın amaçlandığı toplantıda Çorum İnsan Kaynakları Platformu, kentteki birçok firmanın insan kaynakları personelini ve işverenleri bir araya getirdi.

Toplantıda bir açış konuşması yapan İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, katılım sağlayan işverenlere firmaların insan kaynakları personellerinin bir araya gelmesinde öncü olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Platformun Çorum istihdamına olumlu katkılar sunacağını kaydeden Tuzcu, işyerlerinin insan kaynakları departmanında çalışanlar arasında birlik ve dayanışma sağlanacağı söyleyerek, bu tür çalışmaları İŞKUR olarak her zaman destekleyeceklerini dile getirdi.

Toplantının devamında İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Hasan Ünsal, Fethi Aksu ve Ali Şahinbaş tarafından yapılan sunumda İnsan Kaynakları Platformunun tanıtımı yapıldı.

KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız’ın güncel KOSGEB teşviklerini işverenlere anlattığı toplantıda SGK İşveren Servisi Şefi Ahmet Zeki Özken de SGK teşvikleri hakkında işverenlere bilgiler verdi. (Haber Merkezi)