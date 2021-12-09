“İnsan haklarını her alanda ilerletiyoruz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 73. yıl dönümü olan bugün, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı gündür. İnsanların yaşama ve korunma talebini karşılama amacı doğrultusunda onlara çeşitli hak ve özgürlükler tanıyan Beyannamenin kabulünü takip eden yıllarda 10 Aralık, tüm dünya ülkeleri ve ülkemizde İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Aynı yıl içerisinde bu düzenlemeyi ilk onaylayan ülkeler arasında yer alarak ve tarih boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açan dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını ve hassasiyetini ortaya koymuştur” dedi.

“Elbette, insanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır” diyen Yusuf Ahlatcı “İnsan hakları konusunda, insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin gösterdiği gayretli çalışmalar kadar, bireylerin de çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetlerine, saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde her bir vatandaşımız için alınan tedbirlere riayet ederek birbirimizin yaşam hakkını da korumamız gerektiğini unutmamalıyız.

Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi insan haklarının hiçe sayıldığı böylesi bir dönemde Türkiye, gerek milyonlarca ihtiyaç sahibine sağladığı insani yardımlarla, gerekse birden fazla terör örgütüyle eş zamanlı yürüttüğü mücadelesiyle dünyada adaletin tecellisi için sorumluluk üstlenmektedir.

Küresel ölçekteki çabalarımızın yanında ülkemizde de insan haklarının en üst düzeyde korunması, Türkiye’de yaşayan herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer bulan temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için mücadelemiz sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

