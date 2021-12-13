“İnsan Hakları” konulu söyleşi
Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde “İnsan Hakları” konulu söyleşi düzenledi.
Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü Danışman Öğretmeni S. Sevilay Olgun'un organize ettiği etkinliğe okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul konferans salonunda gerçekleşen 'İnsan Hakları' konulu slaytın izlenmesinden sonra Avukat Muhammed Emin Zorlu insan hakları ile ilgili bilgiler paylaştı. Öğrencilerin insan hakları ve kadına şiddet ile ilgili sorularını da cevaplayan Zorlu, 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, insan haklarının anayasası olarak tanımlandığını belirterek, “Bildirge, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını söyler” dedi.
Söyleşi sonunda Okul Müdürü Galip Şahin, Av. Muhammed Emin Zorlu'ya çiçek takdim etti.
(Haber Merkezi)
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|15
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|15
|25
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|15
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|15
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|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
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|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
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|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
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|O
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|16
|38
|2. Liverpool
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|36
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|16
|28
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|16
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|26
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|22
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|16
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|15
|20
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|16
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|16
|19
|14. Everton
|16
|18
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|11
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|16
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|10
|Takımlar
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|42
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|16
|34
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|17
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|29
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|17
|29
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|7. Valencia
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|17
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|17
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