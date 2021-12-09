“İnsan hakkının korunması demokrasinin bir gereğidir”

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün yıldönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle yazılı bir açıklamada bulunan Tokgöz, insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabilmenin temel koşulunun hak ve özgürlüklerin korunmasından geçtiğini kaydetti.

Başkan Tokgöz, “Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etti. Bildirge ile temel insan haklarına, kişinin onuruna ve değerine, erkekler ile kadınların hak eşitliğine olan inançlarını teyit ettiler. Ülkemiz ile dünyada birçok ülkenin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni imzalamasına rağmen ne yazık ki uygulamalarda eksiklikler sürüyor” dedi.

Bireylerin evrensel nitelikli temel hak ve özgürlüklerini, yaşamları boyunca eksiksiz olarak ve engellenmeden kullanabilmelerinin çağdaş demokrasilerin gereği ve devletlerin sorumluluğu olduğunun altını çizen Ulaş Tokgöz, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak en geniş anlamda insan hak ve özgürlüklerinin uygulanmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İktidarları döneminde Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçileceğini vurgulayan Tokgöz, “Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir.

Kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi; sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir. Saray iktidarı unutmamalıdır ki; bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

