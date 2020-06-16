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İnşaattan düşerek hayatını kaybetti

Güncel 16.06.2020, 12:47
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İnşaattan düşerek hayatını kaybetti

Çorumlu bir inşaat işçisi, İstanbul’da çalıştığı inşaattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı Cemalettin Ateş (38), çalışmak için gittiği İstanbul’da bir inşaattan düşerek vefat etti.
İskilip Belediyesi’nde görev yapan Aysel Güneş’in eşi, 1 kız çocuğu babası Cemalettin Ateş’in genç yaşta hayata veda etmesi, derin bir üzüntüyle karşılandı. (Haber Merkezi)

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