İnşaattan düşerek hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesi Hacıosman köyü nüfusuna kayıtlı Dilaver Kıyak, çalışmakta olduğu inşaattan düşerek can verdi.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kıyak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)

