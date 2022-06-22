İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Çorum Merkeze bağlı Eskiköy nüfusuna kayıtlı olan Seydi Karaman bugün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde çalıştığı inşaatta bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu üçüncü kattan aşağı düştü.

CENAZESİ YARIN ESKİKÖY’DE

İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaptığı incelemede Seydi Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden işçi Seydi Karaman'ın cenazesi Savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Merhumun cenazesi yarın Eskiköy'de toprağa verilecek.

