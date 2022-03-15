İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayat gediği 11. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 3. katına çalışan Yücel Dizman (47), dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen arkadaşlarının yanına koştu. Olayın ihbarı ile belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dizman, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Dizman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.