İnşaattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

Çorumlu Barış Yurdagel'in düştüğünü gören iş arkadaşları hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yurdagel’e ilk müdaheleyi yaptı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay Köyü nüfusuna kayıtlı olan Barış Yurdagel’in TSK’da uzun yıllar Özel Harekat’ta Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilirken, merhumun cenazesinin yarın (28 Aralık 2020 Pazartesi) Ankara’da toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.