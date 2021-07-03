“İnşaatta üzerine kalas düşen işçi 14 saat sedyede bekletildi”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da yalnızca bir göğüs cerrahi uzmanı bulunmasından yakınarak, bu hekimin izinli olduğu gün iş kazası geçiren bir vatandaşın 14 saat sedyede bekletildiğini söyledi.

Mehmet Tahtasız, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Çorum’da çalıştığı bir inşaatta iş kazası geçiren vatandaş, 14 saat boyunca müdahale yapılmadan sedye üzerinde bekletildi.

Sabah saat 09.00 sıralarında S. T. isimli 40 yaşındaki bir vatandaş, inşaatta çalıştığı sırada üzerine kalas düşmesi sonucu yaralandı.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.T., Çorum’da sadece 1 kişi olan göğüs cerrahi uzmanının izinli olması nedeniyle, ilk tetkik ve işlemlerin ardından tedavisine başlanılamadan saatlerce bekletildi.

Çorum’da özel hastaneler dahil sadece bir göğüs cerrahi uzmanı var, o da izinli.

İlgili doktorun onayı olmadan hastanın servise çıkartılması da mümkün olamamış. Ayrıca çevre illerde yoğun bakımlarda boşluk yok, çevre illere de sevk edilemedi.

Hasta hiçbir müdahale yapılamadan 10 saati aşkın süre sedye üzerinde bekletildi.

Partimizin Samsun’da düzenlediği program dönüşü olaydan bilgimiz oldu.

Hastaya yardımcı olabilmek adına milletvekilleri ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile görüşmeler yaptık. Milletvekilleri de, Sağlık Müdürü de gereken ilgi ve desteği sağladı, Ankara’da bir hastanede yoğun bakımda yer açılması üzerine hasta Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

550 bin nüfuslu bir ilde sadece 1 göğüs cerrahi uzmanının bulunması bu şehre haksızlıktır. Bugünkü örnekte olduğu gibi doktorun izinli olduğu bir günde böylesine bir iş kazası yaşandı. Bu durum hepimizin başına gelebilir. İş kazası geçiren hasta, aradan geçen 14 saat sonra Ankara’ya sevk edilebildi.

Çorum’a acilen birkaç göğüs cerrahi uzmanının atanması şarttır. Bugünden tezi yok bu atamalar gerçekleştirilmelidir.

Bunun için gerekli girişimleri yaptım, olayı sonuçlandırana kadar takipçisi olacağım.

Sadece göğüs cerrahi alanında değil, diğer alanlarda da gerekli atamalar yapılmalı, Çorum halkı kadrosuzluğun kurbanı olmamalıdır.

Sağlık alanında gerekli atamalar yapılmadığı ve uzman eksikliği giderilmediği sürece de ‘sağlıkta çağ atladık’ sözünü duymak istemiyoruz.”

