İnşaatta göçük: Oğul öldü, baba yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir dükkân inşaatında meydana gelen göçükte Çorumlu baba Celal Aydaş (41) yaralanırken, oğlu Özgür Aydaş (18) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir dükkân inşaatında beton mikseri beton dökümü yaptığı sırada göçük yaşandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı inşaatta çalışan baba ve oğuldan baba hafif yaralı olarak kurtarılırken, 18 yaşındaki Özgür Aydaş ise çok sayıda demirin altında kalarak hayatını kaybetti.

Cansız bedenine ulaşılan genç, cenaze aracıyla Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın yaşandığı inşaatın ise tamamen yıkılmasına karar verildi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, olay sırasında inşaatta bulunan 2 işçinin baba-oğul olduğunu belirterek, inşaatın kontrollü bir şekilde yıkılacağını aktardı.

Acı haber sonrası bölgeye gelen Aydaş ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Lapa köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Celal Aydaş'ın oğlu Özgür Aydaş'ın cenazesi, bugün Polatlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(İHA)