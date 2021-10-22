İnşaatlarda şarkı söyleyen elektrik ustası sesiyle büyüledi
Güncel 22.10.2021, 00:54
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Diyarbakır’dan Çorum’a gelerek inşaatlarda elektrik işi ile uğraşan Fesih Usta çalışırken söylediği türkülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir taraftan inşaatlarda çalışan ve boş zamanlarında da müzikle uğraşan Fesih Kuday, müziğe 2018 yılında başladığını söyledi. Söz ve bestesi kendisine ait 7 parçasının bulunduğunu dile getiren Kuday “Çalışırken türkü söylemeyi seviyorum, hatta misafir olduğum her yerde türkü söylediğimi bildikleri için mutlaka bana bir parça söyletirler. Önce işim sonra müzik benim için çok önemlidir” dedi.
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