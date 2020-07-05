İnşaatçılıkta, projeden iç mekân tasarımına kadar aile boyu hizmet

Çorum’da 2016’dan beri mimari proje, inşaat yapım ve taahhüt, iç mekan tasarımı alanlarında hizmet veren Yüksek Mimar H.Simge Kurt’un sahibi olduğu Wolf Mimarlık ve Marin İnşaat firmalarına, şimdi, İnşaat Mühendisi Buğra Can Kurt’un sahibi olduğu BCK Statik de katıldı.

Birleşmeyle daha da güçlenen bu üç firmanın şirket müdürlüğünü ise anne Birsen Kurt üstlendi. Böylelikle aile dayanışması içinde, komple mimari ve statik inşaat projesi, inşaat yapımı, uygulaması, müteahhitlik, iç mekân tasarımı, dekorasyonu ve uygulaması gibi hizmetlerin tamamı sunulmaya başlandı.

Mimar H.Simge Kurt, Çorum Anadolu Lisesi 2011 mezunu. Lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda ekb uzmanı ve iş güvenliği uzmanı unvanını almak üzere de gün sayıyor.

İnşaat Mühendisi Buğra Can Kurt, 2013 yılında birincilikle tam burslu olarak girdiği İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce İnşaat Mühendisliği bölümünden 2018 Mayıs’ında mezun oldu. İstanbul İSTOÇ ve Çorum Stadyum inşaatlarında stajını tamamladı. Yeni bir vizyonla, Çorum’a yeni ve farklı projeler kazandırmayı amaçladığını söylüyor.

(Haber Merkezi)