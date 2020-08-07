İnşaat ve yıkıntı atıkları geçici biriktirme alanı hizmete hazır

Daha yaşanabilir ve daha temiz bir çevre amacıyla çalışmalarını yürüten Çorum Belediyesi, vatandaşların ev ve iş yerlerindeki tadilatlarından kaynaklı ortaya çıkan inşaat atıkları için geçici biriktirme alanı oluşturdu. Vatandaşların haber vermesi halinde çuvallanmış molozları cüzi bir ücret karşılığında adreslerden toplayacak olan Çorum Belediyesi, bu sayede çevre kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Atıklar, adresten teslim alındığında vatandaşlar 50 kg’lık bir torbaya için 3.50 TL, vatandaşların kendi getirmesi halinde ise 50 Kuruş olarak belirlendiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İnşaat enkazlarının, atıklarının ve molozların atılacağı ve depolanacağı bir yer eksikliği hissediliyordu. Eski hayvan pazarımızın yanındaki, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün arkasında kalan bir bölgede moloz ve benzeri atıklar için 15 dönümlük bir alan hazırladık. Moloz ve benzeri atıklar için hemşehrilerimiz ya kendileri bizzat getirebilecek ya da Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzü arayarak atıklarının alınması için adreslerine çağırabilecekler. Buradan tüm hemşehrilerimize sesleniyoruz, şehrimiz temiz ve güzel bir şehir; şehrimize inşaat atıkları yakışmıyor. Bundan sonra asla böyle görüntülere müsaade etmeyeceğiz. Havadan dronelarla, sokaklarda ise zabıta memuru arkadaşlarımız aracılığıyla ciddi bir denetim yapacağız. Moloz ve benzeri atıkların artık çevreye atılmasına asla müsaade etmeyeceğiz; bu doğa ve çevre bize miras değil emanettir. Biz de bu emanete gözümüz gibi bakmak zorundayız." dedi.