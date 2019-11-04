İnşaat sektörüne devrim niteliğinde bir yapı sunacak

İsviçre'de yaptığı projelerle adından söz ettiren ve Çorum'da da dikkatleri üzerine çeken Ekrem Keçeli, yeni projesi olan İLKE HAUS ile binalara kazandırılan teknoloji ve güvenlik sistemlerini bir üst çıtaya taşımayı hedefliyor. 3 bin 800 metrekare arsa içerisinde site halinde 36 daire olarak planlanan İLKE HAUS ile mülk sahiplerine konforlu bir yaşam alanı vaat ediyor.

"SADECE BİNANIN DEĞİL, YAŞAM ALANININ MİMARIYIZ"

Belediye Blokları Bahçeli Evler Çoraklık Mevkii’nde yapılması planlanan İLKE HAUS' un sadece bir daire değil yaşam alanı olduğunun altını çizen Ekrem Keçeli, " Binanın zemininde fitness salonları, sığınak, bir üst katında iş yeri olacak. Birinci ve ikinci katta 1+1, 2+1, 3+1, dairelerimiz var. Diğer katlarımız da büyük metrekare 3+1 ve 4+1 dairelerimiz olacak. Birinci kattan sonra panaromal olarak bütün Çorum'u görebileceğiniz eşsiz bir manzara sunuyoruz.En önemlisi sağlam zemin ve temiz oksijen. Sadece binanın değil, yaşam alanının mimarıyız" dedi.

Avrupa’da edindiği bilgi birikimini ilk olarak 2013 yılında Bahabey Caddesi’nde yer alan BUKET TOWER isimli bina ile Çorum'a aktaran böylece caddenin siluetinin değişmesine, güzelleşmesine büyük katkı sağlayan, ardından 2015 yılında yine BESTE HAUS ve 2017 yılında KEÇELİ HAUS ve daha sonra NAZİRE HAUS ve NAZLI HAUS ile dikkatleri üzerine çeken Ekrem Keçeli, İLKE HAUS ile inşaat sektöründe Çorum'a devrim niteliğinde bir yapı sunacak.

PROJEMİZ AVRUPA STANDARTLARINDA OLACAK

İnşaat Firması Sahibi Ekrem Keçeli'nin yeni projesi olan İLKE HAUS'un içerisinde iş yeri, fıtness salonları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, yüzme havuzları ve bir çok emniyet tedbirleri olacak.

Avrupa standartlarında, doğal gaz kaçak sistemleri, dairelere özel solenoid vanalar, dairelere özel Türk hamamları, ısı, ses ve su yalıtımlarının yanı sıra 60 araçlık bir otopark hizmeti de bulunacak. Ayrıca otopark, her daireye iki otopark alanı ve binaya ait 10 adet misafir otopark alanıyla mülk sahiplerinin misafirlerine özel otopark alanlarının bulunmasını sağlayacak.

NAZLI HOUSE SON AŞAMADA

Çorum halkının göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür eden Ekrem Keçeli, Çorum'un prestijini artıracak, insana konfor alanı sunacak, kaliteli ve çağın gereklerine uygun binalar kazandırmanın çabası içerisinde olacaklarını ifade etti.

Keçeli, hayata geçirdiği en son projesi olan NAZLI HAUS 'un yapımında son aşamaya geldiklerini, İLKE HAUS projesi ile Çorumluların gönüllerini bir kez daha fethedeceklerini kaydetti.

"DOĞAYA VE ÇEVRE AİT TÜM DETAYLARI HESAPLIYORUZ"

Hedefinin , geçmişinden aldığı bilgi ve deneyimini, güçlü iş birlikleri, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi yaklaşımla birleştirerek; Çorum'da ihtiyaç duyulan ve tercih edilen yapıları ortaya koymak olduğunu söyleyen Ekrem Keçeli, sosyal sorumluluk kapsamında NAZLI HAUS projesinde binanın giriş kısmına yaptığı ahşap çeşme ve olukla, insanların yanı sıra sokak hayvanlarının su ihtiyacını giderecek bir bölümü de projeye ekledi.

Ekrem Keçeli, " İnsan doğayla iç içe bir varlık. Hayvanlarda doğanın bir parçası olduğuna göre onların da su ihtiyaçlarını karşılayacak bir çeşme tasarladık. Biz binaları tasarlarken doğaya ve çevreye ait olan tüm detayları hesap ediyoruz. Bu imkanlara sahip bir evi mülk edinmek isteyenler bize Whatsaap hattımızdan ulaşabilirler. İrtibat için 0041 76 569 99 56 hattı kullanabilirler " dedi.

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