İnşaat sektörüne can verilmezse, toprak sanayi de perişan olacak

Ne var ki, bu yıl ülkenin içinden geçmekte olduğu ciddi kriz, en başta inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. Konut satışlarının düşmesi ve yeni inşaatlara da başlanamaması nedeniyle, toprak sanayi fabrikalarından bir kısmı, sezonu hiç açmamayı tercih ettiler. Açanlar ise, daha sezonun başında stok yapmaya başladılar.

Konut talebinin düşmesinde en önemli faktör olarak, konut kredisi faizlerinin yüksekliği gösteriliyor. Ağır faiz yükü nedeniyle insanlar konut taleplerini erteliyorlar. Merkez Bankası’nın son faiz indirimi, konut kredisi faizlerinde ciddi bir düşüş sağlarsa, önümüzdeki günler için “umut ışığı” yanabilecek. Ancak, toprak sanayi açısından bu sezonun kaybedildiği görüşü hakim.

Türkiye, yaklaşık bir yıldan beri, yani “rahip krizi”nden bu yana, ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Dövizdeki dalgalanmaya paralel olarak fiyatlar arttı, geçim zorlaştı. En büyük darbeyi de inşaat sektörü yedi. Faizlerdeki artış nedeniyle, krediyle konut-işyeri satışları neredeyse tamamen durdu. Ekonomideki belirsizlik yüzünden, parası olanlar da konut-işyeri satın almak yerine “nakit”te kalmayı tercih sediyor. Kaldı ki, banka faizlerinin yüksekliği de “vadeli mevduat”ı cazip hale getirdi.

İnşaat sektöründeki durgunluk, doğal olarak sektörün yan dallarını da sıkıntıya soktu. Bunların başında ise Çorum ekonomisinin “lokomotif sektörü” toprak sanayi geliyor.

SEZONUN BAŞINDA STOK

Yeni inşaatların sayıca çok azalması karşısında, Çorum’daki kiremit ve tuğla fabrikalarından bir kısmı, sezonu hiç açmamayı, yani üretime ara vermeyi tercih etti. Üretime devam edenlerin ise, inşaat sezonunun daha başında stoğa çalışmaya başladıkları gözleniyor.

Dolayısıyla, sektörde şimdiye kadar görülmemiş düzeyde bir sıkıntı yaşanıyor.

Bazı fabrikalar kapasitesinin çok altında üretim yapıyor, üretimini durduranlar stoktan satış yaparak bu zor sezonu geçiştirmeye çalışıyor. Sermaye olarak dayanma gücü olanlar da, ürettiğini stok yaparak inşaat sektöründe işlerin açılmasını bekliyor.

SATIŞ DA, YENİ İNŞAAT DA YOK

Konu hakkında bilgi aldığımız bir fabrika yöneticisi, "İnşaat sektörü tüm ülkede olduğu gibi Çorum ve çevre illerde de durma noktasına geldi. İlimizde faaliyet gösteren bazı fabrikalar üretime ara verdi veya kapatmak zorunda kaldı. Şu anda biz de üretime ara vermek zorunda kaldık. Zor günler geçiriyoruz. Mevcut daire ve yapılar satılmayınca yeni inşaatlar da başlayamıyor. Dolayısıyla sektörde de, yan sektörlerde de alan satan, ticaret yok" dedi.



"Çözüm öneriniz nedir?" şeklinde sorduğumuz soruya cevap veren tuğla fabrikası yetkilisi "ilk önce inşaat sektöründe canlanma için daire satışı şart. Bunun için de kredi faizlerinin düşürülmesi gerekiyor ki, vatandaş alım satım yapsın, yeni inşaatlar başlasın. Mevcut projelerde bile sıkıntı var. Ya başlamıyor, ya da yarım. Önce faizler düşürülmeli, alışverişin önü açılmalı" diye konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ NASIL YANSIYACAK?

Bilindiği gibi, Merkez Bankası önceki gün, politika faizini 4.25 puan indirerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e çekti.

Bankaların kredi faizlerinde ciddi düşüşler olacağı muhakkak. Bu kararın, konut kredi faizlerini hangi seviyeye indireceği merak konusu.

Faizler yeniden cazip hale gelirse, ertelenen konut-işyeri taleplerinin devreye girmesi ve alım-satımın canlanması bekleniyor.

Bu durum, toprak sanayi sektörünün önüne umutlu bir dönemi açacak, ama bu sezonun kaybedildiği görüşünde genel olarak birleşiliyor. (Elvan YILMAZ)