İnşaat Mühendisi Davut Kılıç beyin kanaması geçirdi

Davut Kılıç’ın önceki gün akşam saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Çorum’un ve İl Özel İdaresi’nin sevilen, emektar inşaat mühendislerinden Davut Kılıç’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesinin saat 15.00’de Hıdırlık Mezarlığı’ndaki törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)