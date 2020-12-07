İnşaat Mühendisi Davut Kılıç beyin kanaması geçirdi
Çorum İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görev yapan İnşaat Mühendisi Davut Kılıç (62), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 07.12.2020, 21:53
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Davut Kılıç’ın önceki gün akşam saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Çorum’un ve İl Özel İdaresi’nin sevilen, emektar inşaat mühendislerinden Davut Kılıç’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesinin saat 15.00’de Hıdırlık Mezarlığı’ndaki törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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